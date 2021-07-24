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«Рейнджерс» выкупили контракт скандального Дианджело

19:41
Энтони Дианджело. Фото ХК «Рейнджерс».
Энтони Дианджело. Фото ХК «Рейнджерс».
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«Рейнджерс» объявили, что защитник Энтони Дианджело покидает систему клуба. Его контракт был выкуплен.

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне НХЛ защитник участвовал в шести матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе.

«Я не расист и не экстремист». Американец, подравшийся с российским вратарем, отлучен от хоккея — ждем его в КХЛ?

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Иван Шитик все материалы автора

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