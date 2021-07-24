«Рейнджерс» выкупили контракт скандального Дианджело

«Рейнджерс» объявили, что защитник Энтони Дианджело покидает систему клуба. Его контракт был выкуплен.

OFFICIAL: #NYR have bought out the contract of defenseman Tony DeAngelo. — New York Rangers (@NYRangers) July 24, 2021

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне НХЛ защитник участвовал в шести матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе.

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