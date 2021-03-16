«Рейнджерс» включили Бучневича в ковид-список

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич включен в коронавирусный список НХЛ, сообщает 16 марта журналист Дэн Розен в своем Twitter. Россиянин пропускает сегодняшний матч против «Филадельфии».

Также в ковид-список у команды включены Адам Фокс и Филипп Ди Джузеппе. 25-летний Бучневич в текущем сезоне провел 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 (8+14) очка.