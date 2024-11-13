«Рейнджерс» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» победил «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Джетс» Марк Шайфли и Кайл Коннор оформили дубли, а также по одному голу забили Габриэль Виларди и Владислав Наместников. Голы нью-йоркской команды забили Уилл Куилль, Алексис Лафренье и Каапо Какко.

«Виннипег» с 30 очками лиирует в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке — 19 очков.