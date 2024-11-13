Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Рейнджерс», Шестеркин пропустил 5 шайб

«Виннипег» на выезде обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Джетс» одержали седьмую победу подряд.

Российский нападающий гостей Владислав Наместников в середине третьего периода отметился голом. Он достиг отметки в 12 (5+7) очков в сезоне.

Российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего у него в этом сезоне 22 (10+12) очков.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 30 очками лиирует в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на 6-й строчке — 19 очков.