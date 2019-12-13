«Рейнджерс» вернул Кравцова из «Трактора» и отправил в фарм

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Трактора» Виталий Кравцов возвращается в Северную Америку, в «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка воспользовался пунктом договора, согласно которому он может вернуть форварда в любой момент, и отправил россиянина в фарм — «Хартфорд», сообщает Twitter «Рейнджерс».

OFFICIAL: #NYR have recalled Vitali Kravtsov from Traktor (KHL) and have assigned him to @WolfPackAHL. pic.twitter.com/gcP4jV9BM3 — New York Rangers (@NYRangers) December 13, 2019

После возвращения в Континентальную хоккейную лигу форвард провел за «Трактор» 11 матчей, отметился 3 (2+1) очками, а также провел 3 игры в ВХЛ за «Челмет», набрал 2 (0+2) очка.

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