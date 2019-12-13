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«Рейнджерс» вернул Кравцова из «Трактора» и отправил в фарм

21:54
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Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Трактора» Виталий Кравцов возвращается в Северную Америку, в «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка воспользовался пунктом договора, согласно которому он может вернуть форварда в любой момент, и отправил россиянина в фарм — «Хартфорд», сообщает Twitter «Рейнджерс».

После возвращения в Континентальную хоккейную лигу форвард провел за «Трактор» 11 матчей, отметился 3 (2+1) очками, а также провел 3 игры в ВХЛ за «Челмет», набрал 2 (0+2) очка.

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