«Рейнджерс» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Вегас» — 4:2.

В составе команды из Нью-Йорка Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка, также отличились Алексис Лафренье, Мика Зибанежад и КеАндре Миллер. У «Голден Найтс» дубль оформил Джек Айкел, Павел Дорофеев сделал голевой пас.