«Вегас» обыграл «Рейнджерс», Айкел забил в овертайме

«Рейнджерс» проиграли «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У гостей заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Томаш Гертл и Джек Айкел (в основное игровое время и в овертайме).

За «Рейнджерс» забили Мика Зибанежад и Алексис Лафренье. Российский нападающий Артемий Панарин сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у 34-летнего россиянина 32 (10+22) очка в 31 матче.

«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд. Они занимают седьмое место в Восточной конференции (34 очка после 31 матча). «Вегас» в 28 матчах набрал 36 очков и располагается на четвертом месте в Западной конференции. У него четыре победы подряд.