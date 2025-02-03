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Сегодня, 04:49

«Рейнджерс» победили «Вегас», у Панарина три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победили «Вегас» со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Алексис Лафренье, Мика Зибанежад, КеАндре Миллер и Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка. У «Голден Найтс» дубль оформил Джек Айкел, Павел Дорофеев сделал голевой пас.

В текущем сезоне Панарин провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Вегас» с 68 очками — на четвертой строчке «Запада».

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 51 24 27 55
6 Рейнджерс 51 24 27 52
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 31 22 65
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 58
5 Бостон 54 26 28 58
6 Детройт 52 26 26 57
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 51 18 33 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 31 21 68
2 Эдмонтон 52 32 20 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 51 25 26 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Анахайм – Монреаль
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