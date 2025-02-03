«Рейнджерс» победили «Вегас», у Панарина три очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победили «Вегас» со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Алексис Лафренье, Мика Зибанежад, КеАндре Миллер и Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка. У «Голден Найтс» дубль оформил Джек Айкел, Павел Дорофеев сделал голевой пас.

В текущем сезоне Панарин провел 50 матчей, в которых набрал 56 (22+34) очков.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Вегас» с 68 очками — на четвертой строчке «Запада».