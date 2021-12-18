«Вегас» по буллитам обыграл «Рейнджерс», Георгиев сделал 28 сэйвов

«Вегас» в серии буллитов выиграл у «Рейнджерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Рейнджеров» Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков соперников в створ ворот.

В составе хозяев отличились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. У гостей забивали Крис Крайдер и Дилан Коглан. Победный буллит в активе Джонатана Маршессо.

«Вегас» набрал 38 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Рейнджерс» 42 очка и третья позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вегас» — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хауден — 3 (Каррье, Колесар), 6:49 — 0:1. Зибанежад — 7 (Крайдер, Миллер), 20:17 — 1:1. Крайдер — 18 (бол., Зибанежад, Строум), 30:25 — 2:1. Коглан — 3 (Хэг, Хауден), 54:44 — 2:2.

Победный буллит: Маршессо.

Вратари: Георгиев — Броссуа.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (9+11+2+7) — 30 (12+4+10+4).

Наши: — - Дадонов (14.45/0/0).

18 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17400 зрителей.