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«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственный гол забил Энтони Бовилье. Ассистировали ему Александр Овечкин и Деклэйн Чисхольм.

40-летний россиянин набрал 2 (0+2) очка в 3 матчах этого сезона.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел встречу на скамейке запасных.

«Вашингтон» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 7-й строчке — 4 очка в 4 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 октября, 02:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Вашингтон
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Александр Овечкин
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ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Бовилье с передачи Овечкина забил «Рейнджерс»

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 13 5 28
2 Нью-Джерси 16 11 5 22
3 Рейнджерс 17 9 8 19
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 15 7 8 16
6 Коламбус 14 7 7 14
7 Питтсбург 16 5 11 12
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 16 10 6 23
3 Тампа-Бэй 15 10 5 22
4 Оттава 17 10 7 21
5 Флорида 16 9 7 20
6 Торонто 17 8 9 18
7 Баффало 15 7 8 17
8 Детройт 17 7 10 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 17 11 6 25
2 Юта 17 10 7 21
3 Даллас 16 9 7 20
4 Колорадо 17 9 8 20
5 Нэшвилл 16 7 9 19
6 Сент-Луис 16 7 9 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 17 4 13 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 17 11 6 25
2 Вегас 18 11 7 24
3 Сиэтл 15 9 6 19
4 Анахайм 16 8 8 17
5 Калгари 16 7 9 15
6 Сан-Хосе 17 7 10 15
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7.11 03:00 Баффало – Коламбус - : -
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7.11 04:00 Калгари – Анахайм - : -
7.11 20:30 Вашингтон – Флорида - : -
7.11 21:30 Нэшвилл – Сент-Луис - : -
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