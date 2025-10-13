«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственный гол забил Энтони Бовилье. Ассистировали ему Александр Овечкин и Деклэйн Чисхольм.

40-летний россиянин набрал 2 (0+2) очка в 3 матчах этого сезона.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел встречу на скамейке запасных.

«Вашингтон» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 7-й строчке — 4 очка в 4 играх.