«Рейнджерс» прервали победную серию «Вашингтона», Панарин набрал 3 очка
04:40
«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Кэпиталз».
Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились заброшенными шайбами. На счету первого также две голевые передачи.
Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.
«Вашингтон» идет на 1-м месте в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» занимает 6-ю строчку.
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