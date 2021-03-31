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«Рейнджерс» прервали победную серию «Вашингтона», Панарин набрал 3 очка

04:40
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«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились заброшенными шайбами. На счету первого также две голевые передачи.

Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» идет на 1-м месте в Восточном дивизионе. «Рейнджерс» занимает 6-ю строчку.

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