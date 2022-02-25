«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс». Овечкин забил с передачи Кузнецова

«Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу кряду.

Единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 17 из 21 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Зибанежад — 20 (Лафренье, Джонс), 12:57 — 1:0. Лафренье — 11 (Линдгрен), 38:48 — 2:0. Крайдер — 34 (Фокс, Зибанежад), 46:57 — 3:0. Гудроу — 11 (Руни, Ривз), 51:09 — 4:0. Овечкин — 32 (Кузнецов), 58:58 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Самсонов (55:40 — 57:03).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (7+9+5) — 37 (11+9+17).

Наши: Панарин (18.05/0/0) — Кузнецов (20.46/5/0), Овечкин (20.09/5/-1), Орлов (19.21/1/-1).

25 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.