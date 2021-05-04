Две передачи Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Вашингтоном»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:3.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, его партнер по атаке и Павел Бучневич сделал один ассист. Капитан столичной команды Александр Овечкин провел первый матч с 23 апреля, однако отыграл одну смену и покинул лед.