Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Две передачи Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Вашингтоном»

04:41
4 мая. «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 3:6, результат матча НХЛ, 4 мая 2021 года. Фото ХК "Вашингтон"
4 мая. «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 3:6, результат матча НХЛ, 4 мая 2021 года. Фото ХК &quot;Вашингтон&quot;
Теги:

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:3.

Российский форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, его партнер по атаке и Павел Бучневич сделал один ассист. Капитан столичной команды Александр Овечкин провел первый матч с 23 апреля, однако отыграл одну смену и покинул лед.

Читайте также

Форвард «Вашингтона» Уилсон ударил лежащего Бучневича и повалил на лед Панарина
Москвич избил гражданскую жену с пасынком и изнасиловал обоих
Глава ДНР: Киев хотел, чтобы миротворцы ООН "зачистили" Донбасс
Подлодка КНР получила ракету для поражения целей по всей площади США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд