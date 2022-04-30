«Рейнджерс» переиграли «Вашингтон». Кузнецов сделал голевую передачу

«Рейнджерс» выиграли у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Кэпиталз» потерпели четвертое поражение подряд. «Рейнджерс» прервали свою неудачную серию из трех проигрышей.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился одной результативной передачей. Форвард Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы.

Ранее стало известно, что 28 апреля Овечкин принял участие в тренировке «Кэпиталз» в Нью-Йорке, но пока не готов выйти на матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Хытил — 8 (Какко, Шнайдер), 23:26 — 1:0. Шульц — 4 (ван Римсдайк), 24:01 — 1:1. Карлсон — 17 (бол., Кузнецов, Оши), 25:13 — 1:2. Лафренье — 19 (Строум, Шнайдер), 35:44 — 2:2. Хант — 6 (Какко, Фокс), 46:42 — 3:2.

Вратари: Георгиев — Самсонов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 33 (10+13+10) — 36 (12+12+12).

Наши: — - Кузнецов (20.14/0/0), Орлов (21.34/2/0).

30 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17230 зрителей.