«Рейнджерс» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Встреча прошла в Нью-Йорке.

У гостей отличились Эвандер Кейн, Лиэм Эгрен и Конор Гарланд.

«Кэнакс» с 29 очками занимают 16-е место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 36 очками — на 12-й строчке «Востока»