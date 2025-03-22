«Рейнджерс» сыграет с «Ванкувером» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 22 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Ванкувер»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Ванкувер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 72 очка в 70 играх и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Кэнакс» располагаются на девятой строчке на Западе (у команды — 76 очков в 69 встречах).

