«Рейнджерс» уступили «Ванкуверу», Панарин забил гол

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили дома «Ванкуверу» со счетом 3:6.

В составе хозяев дубль оформил Винсент Трочек, 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 25. У «Кэнакс» 4 (2+2) очка набрал Элиас Петтерссон, дубль у Нильса Хегландера, еще по голу забили Джей Ти Миллер и Брок Босер.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 55 очками — на второй строчке «Запада».