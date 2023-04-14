«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф встретится с «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Нью-Джерси».

По итогам регулярного чемпионата клуб из Нью-Йорка занял пятое место в Восточной конференции, «Дэвилз» финишировал на третьей строчке.

Для команд это первая встреча в плей-офф с 2012 года.