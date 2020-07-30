«Рейнджерс» уступили «Айлендерс», Варламов сыграл на ноль

«Рейнджерс» в контрольной встрече уступили «Айлендерс» — 1:2. В составе «синерубашечников» отличился Филип Хитил. У «островитян» забили Энтони Бовилье и Девон Тэйвз.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 6 бросков из 7. Его заменили после пропущенной шайбы на Хенрика Лундквиста, перестановка носила плановый характер. У Артемия Панарина показатель полезности «-1» и 2 минуты штрафа за 22.08 на льду. У Павла Бучневичв 3 силовых приема за 14.06.

Семен Варламов отразил 19 бросков из 19. Он не вышел на третий период.

НХЛ. Выставочный матч

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Бовилье — 1 (Грин, Добсон), 29:15 — 0:1. Тэйвз — 1 (Брассар, Джонстон), 55:35 — 0:2. Хитил — 1 (Фаст, Смит), 56:22 — 1:2.

Вратари: Шестеркин (Лундквист, 29:15, 57:31) — Варламов (Грайсс, 40:00).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 27 (12+7+8) — 22 (6+8+8).

Наши: Бучневич (14.06/0/0), Панарин (22.08/0/-1) — -.

30 июля. Торонто. Scotiabank Arena.