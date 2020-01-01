«Рейнджерс» уступил «Эдмонтону», Панарин набрал 4 очка

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:5.

Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка.

«Эдмонтон» с 46 очками занимает 8-е место в Западной конференциии, «Рейнджерс» с 42 очками идет на 11-й строчке на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Голы: Нил — 17 (Кассиан, Клефбом), 0:11 — 1:0. Нил — 18 (бол., Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 8:46 — 2:0. Ньюджент-Хопкинс — 8 (Бир, Хайра), 11:13 — 3:0. Драйзайтль — 23 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Нил), 33:11 — 4:0. Нил — 19 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 33:23 — 5:0. Арчибальд — 3 (Шихан), 35:04 — 6:0. Крайдер — 12 (Панарин, Шей), 39:34 — 6:1. Стром — 11 (Фокс, Панарин), 44:38 — 6:2. Стаал — 2 (Стром, Панарин), 51:29 — 6:3. Панарин — 22, 52:07 — 6:4. Зибанежад — 16 (Фокс, Дианджело), 56:15 — 6:5. Ямамото — 1 (п.в., Хайра), 58:53 — 7:5.

Вратари: Коскинен — Георгиев (Лундквист, 35:11, 58:37 — 58:53).

Штраф: 6 — 24.

Броски: 31 (11+14+6) — 33 (9+12+12).

Наши: — - Бучневич (16.45/1/-1), Панарин (18.24/5/+3).

1 января. Эдмонтон. Rogers Place.