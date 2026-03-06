Гавриков забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 8-й минуте второго периода российский нападающий Владислав Гавриков реализовал большинство и сделал счет 2:2. Он забил во втором матче подряд.

Теперь у 30-летнего россиянина 24 (11+13) очка в 61 матче этого сезона.

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