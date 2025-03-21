«Рейнджерс» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на своем льду потерпели поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Мэйпл Лифс» одержали третью победу подряд.

«Торонто» набрал 87 очков в 69 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» занимают 10-ю строчку — 72 очка в 70 играх.