«Рейнджерс» встретится с «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 20 на 21 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 2.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Торонто»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Торонто» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 72 очка в 69 играх и занимает девятое место в Восточной конференции. «Мэйпл Лифс» располагаются на четвертой строчке Востока (у команды — 85 очков в 68 встречах).

