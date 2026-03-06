«Рейнджерс» победили «Торонто», Шестеркин отразил 29 бросков

«Рейнджерс» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Нападающий «рейнджеров» Владислав Гавриков забросил одну шайбу. Теперь у 30-летнего россиянина 24 (11+13) очка в 61 матче этого сезона.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

Также у нью-йоркской команды Уилл Куилль оформил дубль и по одной шайбе забросили Алексис Лафренье, Ярослав Хмеларж и Мика Зибанежад. У «Мэйпл Лифс» отличились Матиас Маччелли и Истон Коуэн.

«Рейнджерс» набрали 56 очков в 61 матче и идут последними в Восточной конференции. «Торонто» занимает 13-е место — 65 очков в 63 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Торонто

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