«Рейнджерс» проиграли «Торонто», Панарин набрал 2 очка

«Рейнджерс» на своем льду потерпели поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Мэйпл Лифс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин забил гол и сделал голевую передачу. Теперь у него 75 (31+44) очков в 68 играх этого сезона.

«Торонто» набрал 87 очков в 69 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Рейнджерс» занимают 10-ю строчку — 72 очка в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Голы: Таварес — 28 (Маккейб, В. Нюландер), 12:30 — 0:1. Борген — 5 (Соуси, Бродзински), 19:12 — 1:1. Макманн — 19 (Маккейб, Таварес), 19:50 — 1:2. Панарин — 31 (Трочек, Фокс), 21:22 — 2:2. Таварес — 29 (Макманн, Маккейб), 24:16 — 2:3. Найз — 25 (В. Нюландер), 34:26 — 2:4. Крайдер — 19 (Панарин, Трочек), 59:25 — 3:4.

Вратари: Шестеркин (57:21 — 59:26, 59:35) — Столарц.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (11+10+9) — 28 (14+6+8).

Наши: Панарин (21.41/2/0) — -.

21 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.