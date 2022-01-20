«Рейнджерс» обыграли «Торонто». Панарин набрал 2 очка
«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Торонто» — 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
Голы: Михеев — 6 (Энгвалль), 2:44 — 0:1. Марнер — 8 (бол., Нюландер, Таварес), 3:30 — 0:2. Ривз — 1 (Маккэг, Фокс), 12:52 — 1:2. Бантинг — 9 (Мэттьюс, Марнер), 17:50 — 1:3. Ривз — 2 (Миллер, Труба), 22:58 — 2:3. Фокс — 6 (Строум, Панарин), 37:49 — 3:3. Строум — 9 (Линдгрен, Панарин), 50:50 — 4:3. Крайдер — 25 (Труба, Зибанежад), 55:33 — 5:3. Фокс — 7 (п.в., Зибанежад), 57:36 — 6:3.
Вратари: Шестеркин — Кэмпбелл (57:22 — 57:36).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 27 (7+11+9) — 38 (11+10+17).
Наши: Панарин (17.42/2/0) — Михеев (15.14/4/+1).
20 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16624 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|2
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|3
|Вашингтон
|40
|22
|18
|53
|4
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Филадельфия
|39
|13
|26
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|2
|Флорида
|39
|26
|13
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|36
|22
|14
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|39
|12
|27
|31
|7
|Оттава
|32
|11
|21
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|41
|24
|17
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|36
|18
|18
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|20.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Рейнджерс – Торонто
|6 : 3
|20.01
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08