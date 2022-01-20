«Рейнджерс» обыграли «Торонто». Панарин набрал 2 очка

«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Торонто» — 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)

Голы: Михеев — 6 (Энгвалль), 2:44 — 0:1. Марнер — 8 (бол., Нюландер, Таварес), 3:30 — 0:2. Ривз — 1 (Маккэг, Фокс), 12:52 — 1:2. Бантинг — 9 (Мэттьюс, Марнер), 17:50 — 1:3. Ривз — 2 (Миллер, Труба), 22:58 — 2:3. Фокс — 6 (Строум, Панарин), 37:49 — 3:3. Строум — 9 (Линдгрен, Панарин), 50:50 — 4:3. Крайдер — 25 (Труба, Зибанежад), 55:33 — 5:3. Фокс — 7 (п.в., Зибанежад), 57:36 — 6:3.

Вратари: Шестеркин — Кэмпбелл (57:22 — 57:36).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (7+11+9) — 38 (11+10+17).

Наши: Панарин (17.42/2/0) — Михеев (15.14/4/+1).

20 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16624 зрителя.