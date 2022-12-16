«Рейнджерс» обыграли «Торонто». Шестеркин отразил 21 бросок
«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Для команды Артемия Панарина эта победа стала пятой подряд.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.
Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных. Играл в этой встрече канадец Мэтт Мюррей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хытил — 7 (бол., Какко, Лафренье), 3:52 — 1:0. Бантинг — 7 (Кампф, Тимминс), 14:06 — 1:1. Веси — 4 (Трочек, Миллер), 35:33 — 2:1. Веси — 5 (п.в., Труба, Трочек), 58:47 — 3:1.
Вратари: Шестеркин — Мюррей (58:09 — 58:47).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 20 (9+6+5) — 23 (9+4+10).
Наши: Кравцов (11.44/1/0), Панарин (17.04/3/-1) — -.
16 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|30
|21
|9
|44
|2
|Каролина
|29
|17
|12
|40
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|31
|16
|15
|37
|5
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|6
|Вашингтон
|32
|15
|17
|34
|7
|Филадельфия
|31
|10
|21
|27
|8
|Коламбус
|29
|10
|19
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|23
|6
|48
|2
|Торонто
|31
|19
|12
|44
|3
|Тампа-Бэй
|29
|19
|10
|39
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|31
|14
|17
|32
|6
|Монреаль
|30
|14
|16
|30
|7
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|8
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|18
|13
|41
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|5
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|28
|7
|21
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|31
|8
|23
|19
|16.12
|03:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|16.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|16.12
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|2 : 5
|16.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|1 : 2
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 1
|16.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|16.12
|03:00
|
Флорида – Питтсбург
|2 : 4
|16.12
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 1 ОТ
|16.12
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|1 : 4
|16.12
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|2 : 4
|16.12
|05:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01