«Рейнджерс» уступили «Торонто», Панарин отметился голом

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Торонто» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Каапо Какко и Артемий Панарин, у «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Тимоти Лильегрен, Вильям Нюландер и Ноэль Аккиари.

«Рейнджерс» завершил регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции, «Торонто» со 111 очками — на третьей строчке.