«Рейнджерс» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Голы «Рейнджерс» забили Мика Зибанежад (дубль), Винсент Трочек и Крис Крайдер.

«Рейнджерс» с 85 очками в 82 матчах заняли 11-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» заняли 3-ю строчку «Востока» — 102 очка в 82 играх.