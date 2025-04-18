«Рейнджерс» выиграл у «Тампы»

«Рейнджерс» переиграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

«Рейнджерс» набрали 85 очков в 82 матчах и завершили регулярку на 11-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» с третьей строчки (102 очка) вышла в плей-офф.