Хет-трик Зибанежада принес «Рейнджерс» победу над «Тампой-Бэй», Шестеркин отразил 38 бросков

«Рейнджерс» победили «Тампу-Бэй» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хет-трик в составе победителей сделал Мика Зибанежад. Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 38 бросков и сделал шатаут. У гостей 17 бросков отразил Андрей Василевский.

«Рейнджерс» набрали 46 очков и занимают пятое место на Востоке. У «Тампы-Бэй» 47 очков и третья позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Крайдер), 7:44 — 1:0. Зибанежад — 10 (бол., Фокс, Крайдер), 12:37 — 2:0. Строум — 7 (Гудроу), 14:53 — 3:0. Зибанежад — 11 (Крайдер), 36:53 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (10+9+2) — 38 (18+11+9).

Наши: — - Сергачев (16.20/4/-1).

2 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.