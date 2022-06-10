Два очка Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

«Тампа» обыграла «Рейндджерс» в пятом матче полуфинала плей-офф НХЛ — 3:1. «Лайтнинг» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голом и голевой передачей. Его признали первой звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Он стал второй звездой.

Шестой матч в серии состоится 12 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. Ранее в финал вышел «Колорадо».

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Линдгрен — 2, 30:29 — 1:0. Сергачев — 1, 37:34 — 1:1. Палат — 8 (Сергачев, Хедман), 58:10 — 1:2. Хагель — 2 (п.в., Кучеров), 59:01 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (58:42 — 59:01, 59:09 — 59:38) — Василевский.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 25 (8+8+9) — 27 (3+13+11).

Наши: Панарин (19.22/3/-1) — Кучеров (20.59/3/+1), Сергачев (22.46/3/+1).

10 июня. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 2-3.