«Рейнджерс» во второй раз обыграли «Тампу» в полуфинале Кубка Стэнли. Кучеров набрал 2 очка

2 очка Кучерова не спасли «Тампу» от второго поражения в серии с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» выиграли у «Тампы» во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 3:2. Счет в серии стал — 2-0.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

Третья игра в серии состоится 5 мая на льду «Лайтнинг». Начало — 22.00 по московскому времени.