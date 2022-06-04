«Рейнджерс» — «Тампа»: видеообзор второго матча полуфинала Кубка Стэнли

«Рейнджерс» переиграли «Тампу» (3:2) во втором матче 1/2 финала плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 2-0.

У хозяев голами отметились К'Андре Миллер, Каапо Какко и Мика Зибанеджад. В составе гостей заброшенные шайбы на счету Никиты Кучерова и Ника Пола.

Третья игра в серии состоится 5 мая на льду «Лайтнинг». Начало — 22.00 по московскому времени.