«Рейнджерс» — «Тампа»: видеообзор пятого матча 1/2 финала Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» (3:1) в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Лайтнинг».

В составе «Тампы» голами отметились Михаил Сергачев, Ондржей Палат и Брендон Хагель. Единственную шайбу у «Рейнджерс» забросил защитник Райан Линдгрен.

Шестой матч состоится 12 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.