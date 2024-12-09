«Рейнджерс» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома уступили «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Голами у «Рейнджерс» отличились Рейли Смит, Филипп Хитил, Винс Трочек, К'Андре Миллер и Алексис Лафренье.

У гостей 4 очка набрал Оливер Бьоркстранд — на его счету две шайбы и две голевые передачи. Эли Толванен набрал 3 (1+2) очка. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Танев, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд.