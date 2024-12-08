«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин отдал две голевые передачи
«Рейнджерс» дома уступили «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Голами у «Рейнджерс» отличились Рейли Смит, Филипп Хитил, Винс Трочек, К'Андре Миллер и Алексис Лафренье.
У гостей 4 очка набрал Оливер Бьоркстранд — на его счету две шайбы и две голевые передачи. Эли Толванен набрал 3 (1+2) очка. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Танев, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд.
«Сиэтл» (29 очков) поднялся на десятое место в Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (29) идут седьмыми на «Востоке».
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«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:7 (1:0, 2:4, 2:3)
Голы: Смит — 5 (Миллер, Зибанежад), 3:38 — 1:0. Бьоркстранд — 8 (бол., Стивенсон, Бенайерс), 21:46 — 1:1. Хытил — 5 (Какко, Куилль), 22:50 — 2:1. Трочек — 8 (бол., Фокс), 24:47 — 3:1. Танев — 7 (Стивенс, Картье), 34:06 — 3:2. Толванен — 8 (Бьоркстранд, Райт), 35:34 — 3:3. Бьоркстранд — 9 (Монтур, Толванен), 39:24 — 3:4. Данн — 3 (Бураковски, Стивенсон), 41:00 — 3:5. Райт — 7 (Толванен, Бьоркстранд), 51:13 — 3:6. Миллер — 2 (Панарин, Фокс), 52:27 — 4:6. Лафренье — 9 (Трочек, Панарин), 54:57 — 5:6. Гурд — 5 (п.в., Бенайерс, Олексяк), 58:14 — 5:7.
Вратари: Куик (57:47 — 58:14, 58:24) — Грубауэр.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (12+12+12) — 22 (6+11+5).
Наши: Панарин (21.24/2/-2) — -.
8 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
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