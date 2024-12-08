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8 декабря, 23:43

«Рейнджерс» проиграли «Сиэтлу», Панарин отдал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рейнджерс» — «Сиэтл».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» дома уступили «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:7.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи. Голами у «Рейнджерс» отличились Рейли Смит, Филипп Хитил, Винс Трочек, К'Андре Миллер и Алексис Лафренье.

У гостей 4 очка набрал Оливер Бьоркстранд — на его счету две шайбы и две голевые передачи. Эли Толванен набрал 3 (1+2) очка. Еще по одной шайбе забросили Брэндон Танев, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд.

«Сиэтл» (29 очков) поднялся на десятое место в Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (29) идут седьмыми на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:7 (1:0, 2:4, 2:3)

Голы: Смит — 5 (Миллер, Зибанежад), 3:38 — 1:0. Бьоркстранд — 8 (бол., Стивенсон, Бенайерс), 21:46 — 1:1. Хытил — 5 (Какко, Куилль), 22:50 — 2:1. Трочек — 8 (бол., Фокс), 24:47 — 3:1. Танев — 7 (Стивенс, Картье), 34:06 — 3:2. Толванен — 8 (Бьоркстранд, Райт), 35:34 — 3:3. Бьоркстранд — 9 (Монтур, Толванен), 39:24 — 3:4. Данн — 3 (Бураковски, Стивенсон), 41:00 — 3:5. Райт — 7 (Толванен, Бьоркстранд), 51:13 — 3:6. Миллер — 2 (Панарин, Фокс), 52:27 — 4:6. Лафренье — 9 (Трочек, Панарин), 54:57 — 5:6. Гурд — 5 (п.в., Бенайерс, Олексяк), 58:14 — 5:7.

Вратари: Куик (57:47 — 58:14, 58:24) — Грубауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (12+12+12) — 22 (6+11+5).

Наши: Панарин (21.24/2/-2) — -.

8 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Филадельфия 27 12 15 28
6 Питтсбург 29 12 17 28
7 Айлендерс 28 10 18 27
8 Коламбус 26 11 15 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Оттава 26 12 14 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 28 20 8 40
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 28 15 13 30
5 Сент-Луис 28 13 15 28
6 Юта 26 11 15 26
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
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