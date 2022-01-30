«Рейнджерс» победили «Сиэтл», Шестеркин отразил 40 бросков

«Рейнджерс» победили «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Клуб из Нью-Йорка взял верх со счетом 3:2.

Голевую передачу в свой актив записал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Форвард Мика Зибанежад набрал 3 (1+2) очка. Победную шайбу в концовке встречи забросил защитник К'Андре Миллер.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил бросков 40 бросков и одержал 21-ю победу в сезоне.

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«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Зибанежад — 17 (бол., Панарин, Труба), 11:46 — 1:0. Лафренье — 9 (Зибанежад, Джонс), 24:23 — 2:0. Маккэн — 18 (Эберле, Юханссон), 27:17 — 2:1. Гурд — 10 (бол., Джиордано, Маккэн), 58:52 — 2:2. Миллер — 3 (Зибанежад), 59:26 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Грубауэр.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (6+6+12) — 42 (14+11+17).

Наши: Панарин (19.58/1/0) — -.

30 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.