«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на выезде переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

За «Блюз» шайбы забросили оформивший дубль Карл Болдук, Джордан Кайру, Брэйден Шенн и Павел Бучневич.

Автором голов хозяев стал оформивший дубль Уильям Куилл.

«Рейнджерс» с 25 очками занимают 5-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» набрал 21 очко и идет 11-м на «Западе».