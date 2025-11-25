«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на домашнем льду победили «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Игра проходила 25 ноября.

На счету российского защитника «хозяев Владислава Гаврикова две результативные передачи. Всего в его активе теперь 10 (3+7) очков в этом сезоне.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков по воротам.