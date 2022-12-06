«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: Шестеркин выйдет в старте, Тарасенко и Бучневич в первом звене

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся с «Сент-Луисом».

В воротах хозяев сыграет Игорь Шестеркин, форварды Артемий Панарин и Виталий Кравцов — во втором звене. У «блюзменов» в первом звене выйдут Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, Иван Барбашев — в третьем звене.

Матч «Рейнджерс» — «Сент-Луис» пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.