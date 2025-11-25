«Рейнджерс» победили «Сент-Луис», Гавриков сделал два голевых паса

«Рейнджерс» выиграли у «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Винса Трочека, Алексиса Лафренье и Адама Эдстрема. Российский защитник Владислав Гавриков сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 30-летнего игрока 10 (3+7) очков в 24 матчах.

29-летний российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков в створ из 22.

У гостей забили Дилан Холлоуэй и Брэйден Шенн. Российский форвард Павел Бучневич сделал результативную передачу. В сезоне у 30-летнего игрока 9 (2+7) очков в 23 матчах.

«Рейнджерс» прервали серию из четырех поражений подряд. Они набрали 24 очка в 24 матчах и занимают 14-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» (20 очков после 23 игр) расположился на 13-м месте в Западной конференции.