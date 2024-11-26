«Рейнджерс» уступили «Сент-Луису» и продлили серию поражений до трех матчей
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Сент-Луису» со счетом 2:5.
В составе хозяев дубль оформил Уильям Куилль, вратарь Игорь Шестеркин отразил 38 бросков из 42. У гостей дубль на счету Карла Болдука, еще по шайбе забросили Джордан Кайру, Брэйден Шенн и Павел Бучневич, забивший в пустые ворота.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не набрал результативных баллов. На его счету 26 (12+16) очков в 20 матчах сезона.
«Рейнджерс» продлили серию поражений до трех матчей и с 25 очками расположились на пятом месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 21 очком — на 11-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Голы: Куилль — 8 (Какко, Джонс), 8:47 — 1:0. Кайру — 7 (Шенн), 11:45 — 1:1. Болдюк — 1 (Факса, Холлоуэй), 24:30 — 1:2. Куилль — 9 (Зибанежад, Берард), 27:20 — 2:2. Шенн — 4 (Перунович), 41:12 — 2:3. Болдюк — 2 (Парэйко, Холлоуэй), 48:25 — 2:4. Бучневич — 6 (п.в., Сундквист, Сутер), 57:15 — 2:5.
Вратари: Шестеркин (56:47 — 57:15) — Хофер.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (14+8+7) — 43 (15+16+12).
Наши: Панарин (21.08/2/-2) — Бучневич (16.51/4/+1), Торопченко (12.50/1/0).
26 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
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|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
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|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
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|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
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|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
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|20
|8
|12
|17
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
|Юта
|21
|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -