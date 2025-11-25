«Рейнджерс» и «Сент-Луис» сыграют в чемпионате НХЛ 25 ноября

«Рейнджерс» и «Сент-Луис» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Сент-Луис» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Сент-Луис

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Рейнджерс» провели 23 матча и набрали 22 очка, предыдущим соперником ньюйоркцев была «Юта» (2:3). У «Сент-Луис» 22 матча и 20 очков, в субботу «Блюз» обыграли «Айлендерс» (2:1).