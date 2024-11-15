«Рейнджерс» победили «Сан-Хосе», Панарин сделал голевую передачу

«Рейнджерс» выиграли у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий нью-йоркской команды Артемий Панарин сделал одну голевую передачу. Всего у него в этом сезоне 23 (10+13) очков.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 21 очком занимают 6-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции.