Панарин забросил одну щайбу в проигранном матче «Рейнджерс» против «Сан-Хосе»

«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Эрик Карлссон.

В составе проигравшей команды голом отметился российский форвард Артемий Панарин. Для него это третья шайба в сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Сан-Хосе» идет на 15-м месте в Западной конференции. «Рейнджерс» занимают 3-е место в Восточной конференции.