НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Рейнджерс» разгромили «Вегас». Панарин набрал 2 очка, Георгиев сыграл на ноль

05:39
Теги:

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно уступил «Рейнджерс» — 0:5. Российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев сыграл на ноль, отразив 38 бросков. Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также на его счету показатель полезности «+1» и бросок в створ за 17.37 на льду. У Павла Бучневича бросок и 2 силовых приема за 14.43.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир