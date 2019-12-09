«Рейнджерс» разгромили «Вегас». Панарин набрал 2 очка, Георгиев сыграл на ноль

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно уступил «Рейнджерс» — 0:5. Российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев сыграл на ноль, отразив 38 бросков. Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу. Также на его счету показатель полезности «+1» и бросок в створ за 17.37 на льду. У Павла Бучневича бросок и 2 силовых приема за 14.43.

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