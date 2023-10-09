«Рейнджерс»: расписание матчей НХЛ в октябре

Регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Рейнджерс» проведет первую игру сезона в пятницу, 13 октября, против «Баффало».

«Нью-Йорк Рейнджерс»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября, пятница. 02:00 «Баффало» — «Рейнджерс»

15 октября, воскресенье. 02:00. «Коламбус» — «Рейнджерс»

17 октября, вторник. 02:00. «Рейнджерс» — «Аризона»

20 октября, пятница. 02:00. «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

22 октября, воскресенье. 05:00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»

25 октября, среда. 04:45. «Калгари» — «Рейнджерс»

27 октября, пятница. 04:00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

29 октября, воскресенье. 05:00. «Ванкувер» — «Рейнджерс»

31 октября, вторник. 02:30. «Виннипег» — «Рейнджерс»

Время всех матчей — московское.

Календарь матчей «Нью-Йорка» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Рейнджерс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»