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«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич сделал две передачи

05:34
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«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 4:6. Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак. На счету Никиты Гусева результативная передача, «-1» и 3 броска в створ за 14.15 на льду.

Игорь Шестеркин отразил 18 бросков из 23, его заменили после второго периода. У Павла Бучневича 2 передачи, «+1» и 4 броска в створ за 19.44. У Артемия Панарина «-1» и 2 броска за 23.55.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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