«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Бучневич сделал две передачи

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» — 4:6. Дубли в составе гостей оформили Кайл Палмиери и Трэвис Зэйджак. На счету Никиты Гусева результативная передача, «-1» и 3 броска в створ за 14.15 на льду.

Игорь Шестеркин отразил 18 бросков из 23, его заменили после второго периода. У Павла Бучневича 2 передачи, «+1» и 4 броска в створ за 19.44. У Артемия Панарина «-1» и 2 броска за 23.55.