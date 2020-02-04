«Рейнджерс» проиграли «Далласу», Бучневич забил с передачи Панарина

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Далласу» — 3:5. У гостей дубль оформил Джо Павелски. На счету Александра Радулова «+1» за 16.16. У Дениса Гурьянова «+2» за 13.43. Антон Худобин отразил 33 броска из 36.

У Павла Бучневича гол, «-2» и 3 броска за 14.17. На счету Артемия Панарина результативная передача, 4 броска и2 силовых приема за 24.36. Александр Георгиев заменил Хенрика Лундквиста после второго периода и отразил 5 бросков из 6.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Даллас» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Голы: Бучневич — 10 (бол., Панарин, Дианджело), 2:29 — 1:0. Павелски — 10 (бол., Клингберг, Бенн), 8:08 — 1:1. Павелски — 11 (бол., Бенн, Сегин), 8:24 — 1:2. Хауден — 7 (бол., Лемье, Какко), 15:41 — 2:2. Джонс — 1 (Дикинсон, Янмарк), 27:52 — 2:3. Комо — 7 (Сегин, Факса), 31:56 — 2:4. Перри — 4 (Секера, Джонс), 45:22 — 2:5. Лемье — 6 (бол., Фокс), 53:17 — 3:5.

Вратари: Лундквист (Георгиев, 40:00, 57:36) — Худобин.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 36 (13+8+15) — 21 (7+8+6).

Наши: Бучневич (14.17/3/-2), Панарин (24.36/4/0) — Гурьянов (13.43/1/+2), Радулов (16.16/0/+1).

4 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.